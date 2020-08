ExpOliveri 2020, la sicurezza al primo posto: rigide misure anti Covid

Distribuzione gratuita di mascherine ed igienizzante all’ingresso, accesso all’area espositiva attraverso fotocellule conta persone, per garantire il contigentamento dei visitatori, uso obbligatorio della mascherina, bene indossata, controllo della temperatura e divieto d’ingresso con febbre superiore a 37,5°. Sono queste alcune delle misure adottata dagli organizzatori dell’Expo Oliveri 2020 per garantire il rispetto delle norme anti-Covid. Nell’area ristorazione non ci sono tavoli e sedie ed è stato raddoppiato il servizio di controllo.

“Stiamo adottando tutte le disposizioni previste dei decreti governativi – ribadiscono gli organizzatori – per dare ai nostri visitatori la sicurezza di poter trascorrere ore serene all’interno della fiera. La situazione è attualmente sotto controllo e ci auguriamo che la gente superi la paura e torni a venirci a trovare numerosa ed in sicurezza come nelle passate edizioni”.