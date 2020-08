Barcellona, interrogazione del consigliere Gitto sulle condizioni del verde pubblico

Il consigliere comunale del Gruppo Misto, Giosuè Gitto, presenta un’interrogazione al Sindaco di Barcellona Pozzo Di Gotto per esprimere il suo rammarico e disappunto circa la cura e manutenzione del verde Pubblico in città.

Di seguito riportiamo integralmente la nota stampa:

Oltre all’ovvia richiesta di intervento, l’aspetto che mi preme evidenziare è che nonostante il grande impegno profuso dall’assessore al ramo, i risultati della cura e manutenzione degli spazi destinati a verde pubblico nella nostra città sono decisamente scadenti! Ad eccezione delle piazze Principali “Duomo e Ancore” mediocremente curante a fronte di onerosi impegni a favore di ditte esterne, il resto della città subisce uno stato di abbandono ampiamente visibile agli occhi di tutti. L’Amministrazione Comunale si è ostinata a non organizzare in maniera strutturata ed organica programmi e modalità di intervento finalizzati alla cura del verde pubblico comunale, diversamente si è affidata alla logica dell’inseguire la segnalazione di turno ritenuta più importante. Si nota che spesso gli interventi di cura e manutenzione del verde pubblico vengono iniziati non completati e abbandonati, proprio ad evidenziare che tutto è lasciato alla logica della migliore segnalazione. I cittadini prendano consapevolezza dell’attuale incompiutezza prodotta dall’amministrazione in carica nella cura e manutenzione del verde pubblico e diano a breve la possibilità di governare la città ad altre persone più capaci, che riconoscono nell’ambiente circostante “la prima casa comune”. La cura del verde pubblico comunale non può essere gestita come un serbatoio di voti!