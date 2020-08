Sicilia Mater, continuano gli appuntamenti dal 3 al 9 agosto

Dopo gli appuntamenti in streaming iniziati durante il lockdown, la rassegna culturale “Sicilia Mater” curata da Giusy la Spada e Salvo Presti, torna in presenza. Gli eventi, inseriti nel calendario del “Maggio dei Libri 2020”, iniziativa Mibact e Centro per il Libro e la Lettura, sono promossi da Città di Milazzo e Fondazione Teatro del Mela.

Oggi alle ore 21.30, il giornalista Marco Olivieri, addetto stampa di Marlin editore, dialoga con lo scrittore Gianni Bonina sul romanzo “Un cuore per la signora Chimento”. Un giallo dalla scrittura elegante. Un’analisi del potere e di una sanità collusa con la mafia. C’è la forza intrinseca della letteratura in una Catania ambigua, vissuta in modo ambivalente. Ma anche un’indagine serrata su un mondo cinico fra trapianti d’organi, stent cardiaci scaduti e potenti che pretendono l’impunità.

Mercoledì 5 agosto ore 21.30

Speciale Sicilia Mater da “CastrorealeMilazzo Jazz” – 20a edizione “Sicily Jass” un film di Michele Cinque. Nell’incantevole scenario dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo, si terrà la proiezione di “Sicily Jass – The world’s first man in jazz”, un film documentario di Michele Cinque, che racconta la leggendaria vita di Nick La Rocca, che con la sua band nel 1917 ha inciso il primo disco di jazz della storia. La proiezione del docu-film sarà introdotta dal trombettista siciliano Roy Paci e dal giornalista de “La Repubblica” Gigi Razete.

Sabato 8 agosto alle ore 21.00

Speciale Sicilia Mater da “CastrorealeMilazzo Jazz” – 20a edizione

Si torna a Castroreale, in Piazza Pertini, per la proiezione del docufilm “Io sono Tony Scott. Ovvero come l’Italia fece fuori il più grande clarinettista del Jazz”, diretto da Franco Maresco. Il documentario ripercorre la parabola che portò Tony Scott, celebratissimo clarinettista dell’America degli anni cinquanta, ad un notevole decadimento personale e professionale, in seguito al trasferimento in Italia negli anni sessanta. Il film sarà preceduto, alle ore 19.00, in piazza delle Aquile da un’apericena e un’introduzione al film curata dal musicologo e docente del Conservatorio di Bologna, Stefano Zenni.

9 agosto 1991 – 9 agosto 2020

Ritratti di Giusti – Antonino Scopelliti

Sicilia Mater insieme a Rosanna Scopelliti, per la rubrica “ritratti di Giusti”, ricorda il giudice Antonino Scopelliti, definito il “giudice solo” perché inavvicinabile e incorruttibile. La sua uccisione avvenuta a Piale al rientro dal mare, nacque dall’accordo tra ‘Ndrangheta e Cosa Nostra nel momento in cui il giudice Scopelliti decise di sostenere l’accusa nel maxiprocesso a Cosa Nostra. Il ritratto di un giudice e di un uomo che come altri ha creduto nella legge e nella giustizia.