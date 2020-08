Oliveri, il sindaco Iarrera conferma: “Tutti negativi i tamponi su 48 persone in contatto con i 6 contagiati”

Il sindaco di Oliveri, Francesco Iarrera, con un messaggio sui social, ha rassicurato tutti coloro che frequentano e che hanno programmato di frequentare il borgo marinaro alle pendici del promontorio del Tindari.

“Restano solo 6 i casi positivi nel nostro territorio e sono tutti appartenenti alla stessa famiglia. Malgrado in questi giorni abbiamo sottoposto a tampone 48 persone, tutti sono risultati negativi. Abbiamo fatto uno sforzo enorme per intercettare tutti i possibili contatti della famiglia positiva e sono felice di potervi dare queste ottime notizie: la situazione non desta alcuna preoccupazione. Vi terrò aggiornati riguardo le future evoluzioni”.