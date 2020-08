Falcone, scontro mortale sulla A20 tra una Fiat Punto ed una motocicletta

E’ pesante il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella poco dopo mezzanotte sull’autostrada A20 Messina-Palermo, in direzione Messina, ad otto chilometri dal casello di Falcone. E’ morta una donna di 52 anni e sono rimaste ferite altre due ragazze.

L’impatto violento ha coinvolto una Fiat Punto, su cui viaggiavano due donne, e una moto con in sella una donna di 52 anni, morto dopo essere stata sbalzata a distanza dal luogo dell’impatto. Inizialmente i soccorritori hanno ipotizzato il coinvolgimento di una quarta persona, ma dopo le ricerche sul posto durante per tutta le notte, è stata esclusa questa eventualità. La dinamica non è stata ancora chiarita dagli agenti della PolStrada che si sono portati sul posto.

La donna purtroppo è morta sul colpo, mentre le due donne sull’auto hanno subito alcune ferite.

Oltre alla Polizia Stradale, sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e numerosi mezzi dei vigili del fuoco.

FOTO DI REPERTORIO