Salgono a 26 i contagi all’Ortopedico di Ganzirri, positivi altri due operatori

Non si ferma il focolaio innescato dall’istituto Ortopedico di Ganzirri di Messina. Dopo gli ultimi test effettuati sul personale e sui degenti sono risultati positivi altri due operatori che portano il totale a 26 dei casi collegati alla struttura messinesi.

Il timore di una diffusione del coronavirus anche fuori dell’istituto si è purtroppo concretizzata dopo che dall’inizio del contagio il 17 luglio scorso molti pazienti sono stati dimessi, innescando altri focolai in provincia come quello di Oliveri, dove un’intera famiglia è finita in quarantena, insieme alcuni operatori sanitari dell’ospedale di Patti che sono entrati in contatto con uno dei componenti dello stesso nucleo familiare, in servizio presso il “Barone Romeo”.

Sembra limitato ad un solo contagio il possibile focolaio dell’ospedale Piemonte dopo un tecnico di radiologia è risultata positiva ad uno dei tanti tamponi effettuati.