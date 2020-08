Oggi cerimonia di premiazione della X edizione del Concorso Internazionale di Poesia “S. Antonio Abate”

Si svolgerà stasera la cerimonia di premiazione della X edizione del Concorso Internazionale di Poesia “S. Antonio Abate”. Per le disposizioni note riguardo al Covid-19 e il decreto Arcivescovile del vescovo di Messina n. 139/2020 del 15 maggio scorso, che dispone il divieto di processioni, di altri eventi religiosi e di manifestazioni estive legate alle parrocchie, questa edizione, che è quella del decennale del premio, non si terrà come le altre edizioni nel Giardino degli Ulivi, ma al Centro Sociale, accanto la sede della Croce Rossa.