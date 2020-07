I medici del Cutroni Zodda scrivono ad ASP e Regione: “Risolvete le criticità del presidio”

Un nutrito gruppo di dirigenti medici dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto ha scritto una lettera per segnalare, in uno spirito costruttivo e di collaborazione, le criticità riscontrate dopo la riconversione del presidio barcellonese dopo la fase acuta dell’emergenza Covid-19. La missiva, prima di essere diffusa gli organi di stampa, è stata inviata ai vertici della Regione, al direttore generale dell’ASP Messina, ai direttori di presidio di Milazzo e Barcellona e dai primari dei reparti degli stessi nosocomi.

I dirigenti medici ricordano che il 15 luglio scorso sono stati riattivati alcuni servizi ospedalieri sospesi nella fase dell’emergenza Covid-19. Si tratta delle unità operative di Neurologia, Pneumologia, Chirurgia, Riabilitazione, Terapia Intensiva, Pronto Soccorso, Psichiatria, Radiologia, Laboratorio Analisi e Malattie Infettive. Nel provvedimento non stata prevista la riattivazione dell’unità operativa di Medicina Interna e della Cardiologia. “Entrambe le unità – scrivono i medici – sono regolarmente presenti nell’Atto aziendale vigente e nella Rete Ospedaliera Siciliana, per garantire il requisito essenziale per un presidio di Base qual è quello di Barcellona Pozzo di Gotto (dove sono previste anche le UUOO di Urologia e Ortopedia). Ad opinione degli scriventi tale organizzazione è foriera di un netto incremento del Rischio Clinico ed inoltre non consente di assicurare i LEA al P.O. di Barcellona PG. A supporto di tali affermazioni si fa osservare che la Medicina Interna costituisce la spina dorsale di un Presidio Ospedaliero di Base. In essa, infatti, confluisce la maggioranza delle condizioni patologiche osservate al Pronto Soccorso, come si può facilmente evincere osservando la casistica degli anni precedenti. Un Pronto Soccorso privato del supporto della di Medicina, si troverà a dover smistare, per consulenza o ricovero, presso altri Presidi un grandissimo numero di pazienti, con grave disagio organizzativo e notevole impegno di risorse. Anche gli altri Reparti, che spesso richiedono la consulenza Internistica (basti pensare ai diabetici o ai nefropatici), si troveranno privi di questa risorsa. Da ultimo si ritiene di far notare che con l’attuale assetto organizzativo il presidio ospedaliero di Barcellona è probabilmente l’unico Ospedale in Italia privo della Medicina Interna”.

Queste sono le considerazioni sulla criticità riscontrate per il servizio di Cardiologia, che a Barcellona è previsto con la presenza di un Cardiologo nelle ore antimeridiane per quanto riguarda le consulenze, sia per il Pronto Soccorso, che per i Reparti di Degenza. “Va rimarcato – continuano i dirigenti medici – a tal proposito che il collegamento in “telecardiologia’’ consente solo la refertazione dell’ECG, ma non l’espletamento di una vera e propria consulenza, che può essere resa solo di presenza. Ne conseguirà pertanto un incremento dei trasporti di pazienti al Presidio ospedaliero di Milazzo. Va aggiunto che il Servizio di Radiologia nei giorni festivi e nei giorni notturni feriali è garantito solo mediante la reperibilità, mortificando non soltanto la produttività della struttura, ma negando anche al paziente il diritto di essere assistito e guarito; in atto sono solo presenti due unità firmatarie per Barcellona idonee a prestare servizio di pronta disponibilità”.

“Tali condizioni – prosegue le lettera- appaiono gravose anche per la gestione delle urgenze in Pronto Soccorso, ove si riscontra una grave carenza di personale, che non consente la presenza stabile di due medici (spesso un medico a turno), con conseguente impossibilità di poter garantire il trasporto protetto del paziente in altro presidio, per eventuale consulenza cardiologica o ricovero; condizione che comporta gravi disagi e rischi per il paziente stesso. Appare, dunque, inverosimile dover trasportare un malato cardiopatico (così come un politraumatizzato, un paziente con emorragia cerebrale, un paziente con insufficienza respiratoria e tutte le patologie tempo dipendenti), con instabilità emodinamica, presso altro presidio per eventuale consulenza cardiologica ed ecocardiogramma. Si segnala, inoltre, la carenza di Medici Anestesisti-Rianimatori; in atto è presente un solo anestesista in turno che deve ricoprire le emergenze intraospedaliere di Pronto Soccorso, di Sala Operatoria e di eventuali trasporti interospedalieri, lasciando scoperto il presidio ospedaliero di cui in atto. In questa struttura è presente, inoltre, un reparto di Neurologia ed è fatto notorio che il paziente neurologico è un paziente delicato, spesso afflitto da molteplici patologie, dove la manifestazione dei segni neurologici è solo I’indicatore di una patologia che deve essere ricercata attraverso una indagine multidisciplinare: dal consulto radiologico e cardiologico, al medico di medicina interna; talora certe problematiche vanno chiarite nel più breve tempo possibile, al fine di garantire, ove necessario e possibile, I’accesso alla Trombolisi, terapia salvavita che richiede una contingentata conclusione della valutazione del paziente neurologico, che oggi non può certamente essere garantita dall’ Ospedale di Barcellona senza i servizi di medicina e di cardiologia ritenuti essenziali”.

“La presenza del reparto di Chirurgia generale – prosegue la nota – presuppone la gestione delle urgenze chirurgiche e per tale motivo appare inverosimile I’assenza di un cardiologo, quantomeno in pronta disponibilità, per I’inquadramento clinico al fine di una gestione ottimale delle procedure, chirurgiche ed anestesiologiche, pre, intra e post­operatorie. Si rammenta che, in questo presidio, non sono presenti guardie attive notturne nei reparti ed ormai neanche più guardie interdivisionali, che garantivano assistenza nei vari reparti; le uniche presenze sono rappresentate dal singolo Medico di Pronto soccorso e dal singolo Medico Rianimatore, condizione che non permette un controllo adeguato dei pazienti dell’intera struttura”. I dirigenti medici ricordano come presso l’Ospedale Cutroni Zodda sono ancora in atto i lavori di adeguamento strutturale dell’edificio destinato alla Rianimazione per una eventuale riacutizzazione della pandemia Covid e da ben 5 mesi si sono chiesti percorsi “sporco-pulito” , ancor oggi fortemente deficitari.

“Tutte queste criticità a nostro avviso , come già accennato aumenteranno clinico e creeranno disagio all’utenza. Solo al fine di garantire I’effettiva cura del paziente, si invitano le istituzioni a farsi portavoce presso chi di competenza al fine di poter garantire i LEA livelli essenziali di assistenza presso il Nuovo Cutroni Zodda dì Barcellona Pozzo di Gotto”.