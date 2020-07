Si sono vissuti momenti di paura sul lungomare di Spinesante, dove poco dopo le 22 una Ford Fiesta parcheggiata si è incendiata in modo autonomo, probabilmente per un corto circuito. All’interno del mezzo non c’era nessuno, ma la macchina è stata completamente avvolta dalla fiamme.

Non ci sono quindi feriti, anche perchè la Ford Fiesta non ha toccato altre macchina parcheggiate nella piazzetta di Spinesante, dove si trovavano molte persone.