Ultimo appuntamento con il grest virtuale #Summerlife

Gli animatori della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Pozzo di Gotto, coordinati da padre Santino Colosi, hanno pubblicato l’ultima puntata di Summerlife. L’iniziativa è stata proposta sul web con l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi della parrocchia, nonostante le difficoltà nel garantire il distanziamento anti-Covid.

“E’ una proposta che è difficile verificare – commenta padre Santino Colosi a conclusione del progetto – ma è comunque una rete gettata nel mare della comunicazione sociale. Non sappiamo bene se i primi destinatari del progetto, cioè i ragazzi e le loro famiglie, hanno gradito l’iniziativa. Posso dire invece con certezza che è stata una bella esperienza per la nostra organizzazione parrocchiale, che ha valorizzato l’impegno di coloro che lo hanno realizzato. Si sono messi in gioco, provando a seminare qualcosa. Non sappiamo dove è caduto questo seme, ma speriamo che porterà frutto.

Abbiamo cercato di costruire relazioni di amicizia di dialogo e di confronto. Il tempo ci dirà se nella rete è rimasto qualcuno. Certo abbiamo avuto un primo riscontro dal fatto che la nostra proposta è stata rilanciata anche da altre realtà nazionali, a conferma della potenzialità del comunicazione multimediale”.