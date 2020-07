Si allarga il focolaio Covid dell’Ortopedico, i casi collegati a Messina e provincia salgono a 22

Cresce il bilancio del focolaio Covid collegato all’Ortopedico di Ganzirri. Dagli ultimi accertamenti sono state riscontrate le positività di altre due persone che avrebbero contratto il virus attraverso la vicinanza con pazienti o personale sanitario dell’istituto messinese. Al momento sono 22 i casi già accertati, mentre l’ASP Messina sta proseguendo le verifiche su tutti coloro che hanno avuto contatti con la struttura di Ganzirri.

Gli ultimi due sarebbero un altro familiare di un degente di Oliveri già dimesso il 23 luglio scorso ed un medico che opera a Patti, entrato in contatto con un paziente poi risultato positivo. Ad Oliveri i casi accertati sono sei e sono tutti nello stesso nucleo familiare. Per tutti è stato disposto l’isolamento domiciliare perchè non presentano sintomi tali da giustificare il ricovero nel covid hospital allestito in un padiglione del Policlinico di Messina.