Il Governo Conte stanzia oltre 11 milioni per interventi sullo Stromboli

Il Governo Nazionale, guidato dal premier Giuseppe Conte, ha deliberato ieri sera lo stanziamento di 11 milioni e 700 mila euro per interventi conseguenti agli eventi parossistici connessi all’attività del vulcano Stromboli, che si sono verificati nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019.

Lo conferma in un post sui social network il sottosegretario al Mef del M5S, Alessio Villarosa, che ricorda come l’emergenza Covid i lavori relativi a tutti gli stati d’emergenza deliberati nell’ultimo anno stanno procedendo a rilento. “Piano piano – ribadisce Villarosa – si sta intervenendo per recuperare tutto il ritardo accumulato”.