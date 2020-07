Vox Italia presenta la candidatura dell’avvocato Giuseppe Sottile

La conferenza stampa di presentazione del candidato a sindaco di Vox Italia, Giuseppe Sottile, apre ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni amministrative di Barcellona Pozzo di Gotto. Sottile è stato promotore nel 2015 della sfiducia al sindaco Maria Teresa Collica e si era candidato anche alle precedenti elezioni comunicato con una costola del centrodestra guidata da Fratelli d’Italia. Dopo aver dialogato con l’area che fa riferimento al deputato Tommaso Calderone, a sostegno della candidatura dell’avv. Pinuccio Calabrò, dopo l’accordo che ha unito il centrodestra nel solco della coalizione che appoggia il governo regionale, ha deciso di correre da solo con il suo gruppo. Così ha spiegato questa scelta di campo: “Con l’on. Calderone e con il gruppo che promuoveva la proposta elettorale dell’avv. Calabrò avevamo trovato un’intesa di massima, delineando alcuni confini all’interno del centrodestra dentro il quale il progetto doveva essere condiviso. Quando questi confini sono stati modificati con l’accordo che coinvolgeva tutto il centrodestra, abbiamo deciso di percorrere una strada diversa. Non è stata una scelta personale, come qualcuno sostiene, ma un problema di carattere funzionale alla buona amministrazione dell’ente. Una coalizione così ampia accende tutta una serie di debiti nei confronti dei suoi componenti che non potranno essere pagati, come è avvenuta con l’attuale giunta Materia, che anche per questo non è riuscita a portare a termine gli obiettivi inseriti nel programma elettorale del 2015“.

L’avv. Giuseppe Sottile

L’avv. Sottile ha quindi chiarito il motivo per cui ha deciso di scendere in campo anche con una nota stampa. “La mia candidatura a sindaco nasce dalla voglia di dare ai cittadini barcellonesi una terza via tra un centrodestra che ripropone le medesime stantie logiche spartitorie di cinque anni fa ed un centrosinistra inconcludente e rinunciatario, che dopo il fallimento dell’esperienza amministrativa non è stato mai all’altezza di una opposizione seria e incisiva. Ho apprezzato i numerosissimi sostenitori che, più o meno riservatamente, mi hanno incoraggiato a prendere una decisione in fondo molto semplice per chi, come me, è innamorato della propria città e soffre terribilmente per l’incuria, l’abbandono, la mancanza di sensibilità e di rispetto verso l’ambiente e il territorio; per chi non si capacita e non vuole arrendersi di fronte all’incompetenza di chi amministra e all’arroganza di chi gestisce il potere; per chi ha sempre seguito un ideale di rettitudine e di lealtà ed ha sempre convintamente creduto che la buona politica si può fare. Cosa ci si può attendere da chi imbastisce un esercito di candidati con l’unico scopo di vincere facile eludendo il confronto politico col mezzo del trascinamento delle liste, facendosi supportare da tre deputati regionali che non sono mai andati d’accordo e mai lo faranno per evidenti ragioni caratteriali e di competizione, ed accendendo debiti a fondo perduto con tutti i capi elettori, la maggior parte dei quali rimarranno inevitabilmente delusi? Tutto ciò non credo sfugga ai barcellonesi, così come non sfugge il fatto che la coalizione di centrodestra si ponga in perfetta linea di continuità con un’amministrazione uscente deludente e insipiente, lontana anni luce dai cittadini”.

L’avv. Giuseppe Sottile

“Con il mio staff, con i candidati e con tutte le persone che si stanno avvicinando spinte dal desiderio di impegnarsi per la città – continua Sottile – stiamo elaborando il miglior programma possibile, ed in tal senso nei prossimi giorni avvieremo consultazioni con le varie categorie produttive, con i commercianti, gli artigiani, gli imprenditori e i vari ordini professionali; con le associazioni culturali, sportive ed ambientaliste; con le cooperative sociali e le comunità religiose, al fine di ascoltare le istanze di tutti. Il punto prioritario è quello di rivoluzionare completamente il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tutti i nuclei familiari verranno dotati di una card con un sistema di incentivi importanti, che li premia in base alla percentuale di differenziazione dei rifiuti stessi, con particolare attenzione alle aziende soggette ad oggi ad un sistema totalmente iniquo”.