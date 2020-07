Strisce blu a Barcellona bloccate sulla copertura del Longano, il servizio partirà solo lungo le vie del centro

E’ molto probabile l’avvio parziale dei parcheggi a pagamento nella città del Longano. Gli uffici comunali e la ditta che si è aggiudicata l’appalto stanno infatti valutando l’opportunità di far partire il servizio nelle zone centrali, attorno alla Basilica di San Sebastiano e alla via Roma, dove non sarebbero emerse criticità. Sono state bloccate invece le strisce blu lungo la copertura del torrente Longano e nell’area parcheggio di Largo D’Amico, dopo le osservazioni mosse anche attraverso il nostro giornale, per l’eccessiva presenza di stalli a pagamento. Sarà effettuata una rimodulazione per equilibrare la disponibilità di strisce blu con i parcheggi gratuiti.

Gli operai della ditta in questi giorni stanno segnando con maggiore precisione gli stalli, evidenziando sia gli spazi a pagamento con le strisce blu, sia quelli liberi con le strisce bianche, come previsto dall’appalto. Nel regolamento è infatti programmata un’equa distribuzione tra le due tipologia di parcheggi, per non penalizzare i residenti nelle ore diurne. Ricordiamo infatti che i tempi di sosta a pagamento sono fissati dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, escluso le domeniche e i giorni festivi, con una tariffa oraria di 80 centesimi ed una tariffa giornaliera di 5 euro, che copre tutte le 8 ore di sosta. Sono previsti anche abbonamenti mensili (105 euro) e semestrali (600 euro). Il pagamento verrà effettuato attraverso i parcometri, posizionati nelle zona di sosta a pagamento ed i controlli potranno essere affidati sia dagli ausiliari del traffico, dipendenti del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, sia dal personale della ditta incaricata.