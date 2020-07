Oliveri, cinque contagi in una famiglia: il Covid contratto all’Ortopedico di Ganzirri

L’annuncio è stato dato ieri notte dal sindaco di Oliveri Francesco Iarrera, che ha atteso il riscontro delle controanalisi per ufficializzare la notizia. Lo stesso primo cittadino, nel messaggio pubblicato sul suo profilo social, non nasconde rabbia ed amarezza per la dinamica con cui un concittadino ha contratto il coronavirus, dopo una breve degenza all’Ortopedico di Messina. Era entrato negativo ed è uscito positivo, contagiando altri quattro familiari, che sono tutti in isolamento da giorni. Ecco il messaggio del sindaco che ricostruisce la vicenda.

Ci sono 5 persone con Coronavirus, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare. Ho aspettato fino a ora per attendere gli esiti delle contro analisi, prima di darne notizia. Per chiarezza vi racconto quanto accaduto: una storia scritta a quattro mani, fra Pirandello e Kafka. Giorno 17 Luglio (era anche venerdì), un signore si ricovera all’Ortopedico di Ganzirri per un accertamento. Prima del ricovero lo sottopongono a tampone: negativo. Il signore parte da Oliveri senza alcun contagio. Si ritrova a condividere la camera con altre tre persone. Uno di questi la sera stessa presenta sintomi influenzali: respira male, tossisce e ha la temperatura leggermente alta.

Sembrano sintomi da Covid e il personale sanitario dispone i tamponi per i quattro occupanti la camera. Tutti positivi tranne quello del nostro concittadino. Il 18 Luglio lo trasferiscono in un’altra area dell’ospedale, per tenerlo al sicuro. Giorno 22 Luglio è sottoposto ad un secondo tampone: negativo anche questo. Lui sente crescenti voci di altri casi accertati in ospedale ma in altre aree. Inizia a pensare che a diffondere il virus sia una persona che girava liberamente fra i reparti. In effetti, poco dopo, lo informano che un infermiere è risultato positivo. Questo conferma le sue preoccupazioni e spaventato chiede di essere dimesso. Lo accontentano, purtroppo. È il 23 Luglio. La moglie mi contatta e mi spiega la vicenda. Il racconto è puntuale ma per certi versi paradossale. Non mi sento sicuro e concordiamo che il marito rispetti un isolamento volontario, per non rischiare. Lui si trasferisce in una abitazione privata. Il giorno dopo, 24 Luglio, è contattato dai medici che gli propongono, anche loro, un isolamento e successivo, nuovo, tampone. Il 25 Luglio riceve l’esito ed è positivo. Io non ricevo alcuna comunicazione prima di Lunedì, giorno in cui scopro della presenza di un caso positivo nel territorio che rappresento. A questo punto con il centro Covid di riferimento e l’Usca inizia un fitto scambio di chiamate e mail, con l’obiettivo di interrompere immediatamente le linee di contagio con l’esterno. Restano da studiare altre due persone che potrebbero essere state a contatto con il nostro sfortunato concittadino e il quadro sarà completo. C’è stata un po’ di confusione ma ora la situazione è sotto controllo. I cinque componenti della famiglia stanno bene. Solo uno di loro ha un po’ di febbre e tosse. Nulla di grave. Quattro sono del tutto asintomatici, a conferma che malgrado il virus sia ancora presente, non faccia più paura come prima. Una breve riflessione. Tutte le attività stanno facendo enormi sacrifici per ridurre i contatti. Gli eventi sono organizzati cercando di limitare al massimo i rischi. Ci salutiamo come dei robot, stiamo a distanza siderale dagli altri. Tutti stanno facendo la propria parte. Lascia spiazzati che il contagio sia avvenuto in Ospedale.

Il focolaio dell’Ortopedico di Ganzirri ha prodotto ad oggi 16 casi positivi, tra pazienti, sanitari, parasanitari e parenti dei degenti. Un dato preoccupante, che impone una maggiore attenzione da parte della gente ed una controllo più efficace da parte delle istituzione, anche con il ricorso alle sanzioni previste dai decreti governativi.