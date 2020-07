Milazzo, ritrovato un cadavere carbonizzato in contrada Bastione

I carabinieri della compagnia di Milazzo hanno avviato le indagini per chiarire i contorni del ritrovamento del corpo carbonizzato di una persona in via Pezzo del Pioppo, in contrada Bastione. Il ritrovamento è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, poco dopo le 11,30. In attesa di risalire all’identità della persona, i militari dell’Arma, con il supporto del comando provinciale e del Ris di Messina, hanno effettuato un accurato sopralluogo nella zona a ridosso del torrente Mela. Non è ancora chiaro da quanto tempo il corpo si trovasse sul ciglio della strada e per questo sono stati sentiti i proprietari dei terreni che si affacciano sulla via Pezzo del Pioppo. Non è esclusa l’ipotesi che il corpo, ritrovato stamattina da un uomo che stava percorrendo la strada interpoderale per raggiungere il proprio campo, sia stato trasportato sul posto e che la morte non sia avvenuta nel punto in cui è stato rinvenuto.

la zona del ritrovamento del cadavere (foto concessa da OggiMilazzo