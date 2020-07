Mamì chiede chiarezza sull’attività cardiologica al Cutroni Zodda

L’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona ha ripreso l’attività no Covid, ma alcuni servizi, a partire dall’attività cardiologica, sono ancora sotto osservazione. Il consigliere comunale Antonio Mamì, candidato a sindaco del centrosinistra, chiede chiarezza sulla gestione delle emergenze che richiedono l’intervento specifico di un cardiologo.

“Negli scorsi giorni si sono susseguite notizie in merito alla situazione delle attività operatorie dell’ospedale Cutroni Zodda che allarmano i cittadini. Dalle notizie che mi giungono, se é vero che l’attività operatoria ordinaria é assicurata dalla presenza di anestetisti a gettone, mi risulta che la presenza cardiologica é assicurata solo per parte della giornata e che é presente solo un anestesista in pianta stabile. Se così é, e su questo chiediamo conferme o smentite, potrebbe accadere l’evenienza di un intervento di urgenza che debba essere svolto in assenza del cardiologo (se non di turno) e dell’anestesista (se assente perché impegnato, ad esempio, in un trasferimento). Al contempo l’assenza di un turno pieno cardiologico farebbe mancare la necessaria consulenza anche per eventi emergenziali a seguito di attività ordinaria. Chiediamo quindi chiarezza su questi aspetti al fine di rassicurare l’utenza sulla piena operatività del nosocomio barcellonese anche in situazioni emergenziali.”