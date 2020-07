Il gruppo #Noicisiamo: “A Barcellona serve dare un ruolo centrale alla cultura”

Il gruppo #Noicisiamo condivide la riflessione pubblica della Pro Loco Manganaro sull’esigenza di dare alla cultura e alle attività culturali un ruolo preminente per il futuro ormai prossimo della città.

“Siamo infatti convinti – affermano i rappresentanti del gruppo #Noicisiamo – che Barcellona Pozzo di Gotto sia ricca di fermenti culturali. Riteniamo anche opportuno che chi amministra riesca a dare il giusto supporto ai giovani e meno giovani che provano a far cultura, a dare sfogo al proprio estro creativo per far sì che tutto non rimanga nel privato dei diretti interessati. E’ anche vero che il panorama culturale barcellonese è talmente vasto che ha bisogno di una grande, davvero grande, attenzione. Semplicemente perché la nostra città può fare dei valori culturali e anche dei suoi beni architettonici un tratto caratterizzante. Bisogna, in poche parole, organizzare “i contenuti” per poter tradurre le tante potenzialità in ricadute turistiche importanti”.

“Concordiamo con la Pro Loco Manganaro – conclude la nota – sulla necessità di istituire un pool di esperti volontari per create un Centro Studi e Documentazione dei Beni Immateriali e riteniamo altrettanto affascinante la volontà di riprendere il Premio Nazionale di Poesia “Bartolo Cattafi” per onorare un concittadino che ha dato lustro alla sua Barcellona Pozzo di Gotto grazie al suo estro creativo. Così come importanti attenzioni dovranno essere riservate ai riti della Settimana Santa barcellonese. #Noicisiamo, già da adesso, si impegna a dare il proprio contributo e il proprio supporto attraverso l’impegno delle sue donne e dei suoi uomini, pronti a spendersi sul territorio per una reale crescita della nostra città”.