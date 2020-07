Il Governo stanzia un milione di euro per il Comune di Barcellona P.G.

Il deputato nazionale del M5S e sottosegretario al MEF, Alessio Villarosa, ha annunciato con un post sulle piattaforme social l’assegnazione di un milione di euro per la città di Barcellona Pozzo di Gotto. Si tratta di risorse ripartite, con un decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale, dal fondo di 3,5 miliardi di euro destinato a comuni, province e città metropolitane per superare l’emergenza Covid-19 che ha procurato una perdita nelle entrate tributarie degli enti locali.

“Soldi – come riferisce Villarosa – sono già stati erogati dal Ministero nelle ultime settimane e sono destinate ad assicurare le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali dei Comuni”.