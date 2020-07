Il Comune di Barcellona lancia il progetto “A spasso con i libri”

Barcellona Pozzo di Gotto, dopo aver confermato l’inserimento nell’elenco della “Città che legge”, ha ottenuto un finanziamento per realizzare attività volte alla promozione alla lettura. Il progetto è stato promosso in coordinamento dalla responsabile della Biblioteca Oasi, Mariella Chiaramonte, da Elisa Calabrò dell’associazione Ossidi di Ferro e da Antonia Teatino dell’associazione O2 Italia.

L’iniziativa si articolerà nel corso di nove mesi, in cui saranno organizzati in città incontri e momenti di lettura diversificati per target, proposta letteraria e modalità (lettura ad alta e bassa voce, drammatizzata, individuale, tematica, musicata, etc.).

“Ogni incontro – si legge in una nota dell’assessore Angelita Pino – farà parte di un sistema coerente che, con l’effetto del domino, coinvolgerà tutte le fasce d’età e le tipologie di “utenza” che verranno stimolate non soltanto ad ascoltare e leggere, ma anche a diventare protagoniste degli incontri e a frequentare le biblioteche comunali e le sale lettura. I luoghi in cui si terranno gli incontri verranno “mappati” con opere d’arte urbana e piccoli interventi di riqualificazione atti a rendere più accogliente e consono allo scopo il punto di aggregazione e a lasciare una traccia visibile e duratura del progetto”.

Nei giorni scorsi si è tenuto un primo incontro delle associazioni che collaboreranno con il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto per la realizzazione del progetto finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura.

Le associazioni per il momento coinvolte, oltre alla proponenti le già citate Ossidi di Ferro e O2 Italia, sono Fumettomania, Dracma, Galleria Progetto Città, Slow food condotta peloritani tirrenici, Il Circolo delle lucertole, Mutamenti liberi e Genius Loci. Sarà lanciata nei prossimi giorni la pagina Facebook dedicata cui fare riferimento per tutte le news e gli aggiornamenti”