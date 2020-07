Sottile pronto a scendere in campo, possibile anche una proposta dall’area di Centro

Il quadro delle elezioni comunali di Barcellona Pozzo di Gotto inizia a definire gli schieramenti. La coalizione di centrodestra, che sostiene il governo regionale di Musumeci, ha trovato l’intesa sul nome dell’avv. Pinuccio Calabrò e sta adesso completando le liste ed i programmi da presentare agli elettori. Il centrosinistra punta sul consigliere di minoranza Antonio Mamì, scelto attraverso le primarie di febbraio, con il sostegno di Città Aperta, PD e Psi. Alle due candidature già annunciate, in settimana si aggiungerà anche quella di Vox Italia, con l’avvocato Giuseppe Sottile che si metterà in gioco, proponendosi per guidare il terzo polo e pescando il consenso soprattutto nell’area del centrodestra. Non è comunque da escludere l’ipotesi di una quarta candidatura, quella a cui starebbero lavorando alcuni esponenti dell’area di Centro, con una proposta che potrebbe coinvolgere i moderati di entrambi gli schieramenti di centrodestra e di centrosinistra.

Si tratta forse di fanta-politica, ma se davvero dovessero concretizzarsi quattro candidati alla poltrona di sindaco la campagna elettorale potrebbe riscaldare l’estate dei barcellonesi, anche se resta evidente il vantaggio del centrodestra, che sostiene la proposta dell’avv. Pinuccio Calabrò. L’accordo tra i tre deputati regionali del territorio, Tommaso Calderone, Antonio Catalfamo e Pino Galluzzo, dovrebbe garantire alla coalizione di ottenere il 40 per cento del consenso richiesto dalla legge elettorale ed al sindaco eletto una solida maggioranza per poter mettere in pratica le iniziative finalizzate al rilancio della città sotto tutti i profili, sociali, economici, ambientali e culturali.