L’Ortopedico di Messina è un focolaio Covid: salgono a 13 i positivi tra pazienti e sanitari

L’Ortopedico di Ganzirri di Messina si può considerare ormai un vero e proprio focolaio del Covid-19. Agli otto casi già accertati nei giorni scorsi, si sono aggiunti adesso altri cinque positivi, tra cui tre sanitari e due degenti. In totale sono 13 i contagi accertati in una settimana, con 9 parzianti ricoverati nella struttura privata e quattro sanitari e parasanitari. Gli ultimi casi sono stati riscontrati nel week-end, con una portantina, una inserviente ed un medico.

Per provare a frenare la diffusione del focolario, l’Asp Messina sta effettuando il trasferimento di tutti i positivi al Policlinico per sottoporli ad isolamento. I test sono stati avviati anche su coloro che sono entrati in contatto con il personale della struttura.