Legambiente del Longano segnala una discarica a cielo aperto in c.da Colla di Furnari

Legambiente del Longano APS, attraverso il suo presidente Carmelo Ceraolo, segnala la presenza di una vera e propria discarica in Contrada Colla, nel territorio di Furnari. Nella zona sono stati abbandonati rifiuti di diverse tipologie, con maggiore presenza di rifiuti solidi urbani.

“Legambiente – scrive Ceraolo in una lettera indirizzata al Comune – ritiene che, in assenza di efficaci iniziative per contrastarlo, il fenomeno di proliferazione delle discariche sul territorio può assumere dimensioni sempre maggiori e preoccupanti. La segnalazione è stata fatta affinché possano essere svolti i dovuti accertamenti e le altre attività di cui all’articolo 192 del D.lgs. 152/2006, e si possa provvedere all’emanazione dei provvedimenti di competenza in merito alla rimozione e al successivo ripristino dello stato dei luoghi”.