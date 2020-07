Due unità cinofile del Club Radio Cb superano il test per le ricerche tra le macerie

Dopo il periodo del lockdown sono riprese le attività cinofile del gruppo di protezione civile dell’Anpas Club Radio C.B.. Il gruppo, ricostituito, è composto ad oggi da sei unità, di cui cinque pastori tedeschi e un border collie, addestrate nelle varie specialità di ricerca (superficie, acqua, macerie) anche con la disciplina del mantrailing.

Nella giornata di sabato si sono sostenute a Siracusa le prove propedeutiche per gli esami operativi di ricerca in macerie e superficie dove

i primi due binomi – “EMY e Stefano” e “BLACKY e Giampiero” -in regola con l’età, hanno superato brillantemente le prove a conferma dell’impegno che quotidianamente viene messo in campo da tutto il gruppo. Il settore cinofilo per la ricerca e soccorso delle persone disperse arricchisce le varie attività che la protezione civile di Barcellona Pozzo di Gotto “Club Radio C.B.” offre a tutela dell’incolumità dell’intera comunità.