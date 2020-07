Novelli (PD): “E’ anomalo che Barcellona debba conferire i rifiuti ad Alcamo”

Il consigliere comunale e segretario cittadino del PD, Nino Novelli, interviene sulla crisi igienico sanitaria innescata dalle difficoltà nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti. L’esponente del centrosinistra contesta la scelta, ritenuta anomala, dell’Assessorato Regionale dell’Energia di dirottare i rifiuti indifferenziati prodotti sul territorio comunale nella discarica di Alcamo (TP), dopo il sequestro della discarica di Lentini, con fortissime ripercussione economiche per le casse comunali.

“Questa scelta adottata senza adeguato preavviso per i Comuni – scrive Novelli – senza l’avvio di alcun tavolo tecnico di confronto e senza indicazione del termine finale, ha l’immediato effetto per il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto di una significativa lievitazione del costo del servizio di igiene urbana a totale carico della nostra comunità, in quanto i prezzi di conferimento sono aumentati sensibilmente in ragione alle tariffe più alte praticate dal nuovo impianto di Alcamo ( quasi 210 euro a tonnellata nei giorni feriali ed euro 291 nei giorni festivi) rispetto alle tariffe praticate dall’impianto di Lentini (117 euro tonnellata nei giorni feriali ed euro 165 nei giorni festivi). Senza considerare poi i disagi nell’articolazione del servizio per il maggiore chilometraggio che la Dusty, dovrà affrontare dovendo trasferire i nostri rifiuti indifferenziati a più di 250 chilometri di distanza”.

Novelli sottolinea poi l’anomalia nella “logica” di ripartizione geografica degli impianti, in considerazione del fatto ad esempio che molti comuni della fascia tirrenica continuano a conferire nell’impianto della Sicula Trasporti a Lentini. “La cornice entro la quale si iscrive questo ulteriore fenomeno distorsivo del corretto funzionamento del sistema integrato di rsu – sostiene – è senza dubbio la mancanza di una serie politica regionale impiantistica ( anche per il trattamento della frazione umida dei rsu) adottata nel rigoroso rispetto delle politiche di sostenibilità ambientale, con la conseguenza di scaricare il problema chiedendo nuovi sacrifici a cittadini con il pagamento di bollette più salate. Dispiace inoltre osservare che dette scelte operate dall’Assessorato Regionale – Dipartimento Acqua e Rifiuti- assunte in modo unilaterale e senza consultare i territori coinvolti, non abbiano destato alcun moto di protesta da parte della nostra Amministrazione, la cui azione politica sui rifiuti appare quanto mai confusa e opaca e che ad esempio avrebbe potuto ( e dovuto) chiedere alla Regione Siciliana, l’immediata revoca del DDG n. 689/2020 o quantomeno un contributo per i maggiori oneri sostenuti dalla cittadinanza barcellonese a causa della carenza di impianti di trattamento”.

Il segretario cittadino del Pd chiuse la sua riflessione con un invito per il prossimo sindaco della città a battere i pugni sui tavoli regionali in tema di gestione dei rifiuti: “Il servizio di igiene urbana nella nostra città, già carente e mal governato, con situazioni di microdiscariche incontrallate diffuse sul territorio, strade sporche e non sanificate, isole ecologiche ricolme di rifiuti, subirà ancora condizionamenti con il profilarsi di ulteriori criticità ambientali oltre quelle che siamo ormai abituati a vedere. La nostra città ha bisogno di un’Amministrazione che governi i processi, che controlli i servizi essenziali e che abbia la capacità di un’interlocuzione forte e decisa con il governo regionale contestandone le scelte che vanno ad incidere sul benessere quotidiano dei propri cittadini. Le inadempienze per la gran parte sono da imputare alla Regione che da decenni manca nella gestione dei rifiuti agendo sempre di continuo in emergenza, emergenza che non porta ad una pianificazione sui territori di impianti di bio stabilizzazione e la visone dei circuito dei rifiuti vista nell’ottica dell’economia circolare parola sconosciuta ai più, ma i comuni potrebbero fare da pungolo proponendo nei proprio territori la realizzazione di impiantistica per chiedere il circuito direttamente a km 0 e in questo Barcellona Pozzo di Gotto e l’amministrazione è stata come sempre inadempiente e distratta. Non ci sorprende tale mancanza di visione anzi non può che confermare il fallimento del amministrazione di centro destra non solo nella programmazione ma principalmente nella gestione dei circuito dei rifiuti. Il fallimento delle foto trappole, la blanda supervisione del servizio di raccolta dei rifiuti e sotto gli occhi di tutta la città che ne è diventata vittima di una amministrazione incapace di governare i processi amministrativi e di gestione e rea di lasciare la città nel degrado e nella sporcizia”.