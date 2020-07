Estate Meriese 2020, al via oggi con una commedia della compagnia Ettore Petrolini

Prende il via oggi la quarta edizione dell’estate Meriese, organizzata dall’amministrazione Bonansinga, nonostante le difficoltà organizzative imposte dalle norme anti Covid-19.

Il calendario, semplice e con poche serate, punta a regalare momenti di spensieratezza, dopo la lunga fase di chiusura a cui tutta la comunità è stata costretta negli ultimi mesi a causa del Coronavirus.

L’assessore allo sport, turismo e spettacolo, Antonino Siracusa, ha fortemente voluto, anche quest’anno, organizzare il cartellone estivo, che raccoglie quattro eventi concentrati nell’ultima settimana di luglio. Si tratta di due commedie affidate alla compagnia Ettore Petrolini e della presenza del cabarettista Piero Procopio, insieme alla rassegna delle fisarmoniche, con la straordinaria partecipazione dello storico gruppo degli “Armosfera blu” (CLICCA SULLA LOCANDINA PER I DETTAGLI).

“Punto focale di tutta l’organizzazione – afferma Siracusa – è stato il pieno rispetto di tutte le disposizioni attuative per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nella stessa ottica di ripresa della socialità è stata organizzata anche una serie di lezioni di fitness, organizzate dall’accademia karatè di Meri e tenute dall’istruttrice Natalia Pizzo, che hanno coinvolto numerosi cittadini desiderosi di riprendere le attività dopo il lockdown e che hanno riscosso discreto successo. Nel mese di Agosto si svolgerà inoltre un corso di ginnastica posturale a cura della Palestra No Limits di Barcellona Pozzo di Gotto e tenuto dall’istruttore Alberto Crisafulli, e dovrebbe anche avere avvio il Centro estivo comunale, che ha subito qualche ritardo per problematiche burocratiche, ma a cui stiamo lavorando in collaborazione con l’Associazione Discoludy di Barcellona”.