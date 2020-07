Rifiuti per strada a Barcellona, una situazione non più sostenibile

E’ bastata un’assemblea del lavoratori della Dusty, esasperati dai ritardi nei pagamenti degli stipendi, nel giorno destinato alla raccolta indifferenziata per esasperare un situazione latente da settimane, con tante discariche a cielo aperto create anche in pieno centro della città di Barcellona Pozzo di Gotto.

La presenza di cumuli di rifiuti in ogni angolo della città sta diventando un’amara consuetudine e sarà duro il lavoro dei nuovi 60 ispettori ambientali che il Comune sta provvedendo a formare per limitare l’azione degli incivili. A questo dovrebbe seguire anche una maggiore efficienza del servizio che per tutta una serie di motivazioni, con il passare degli anni ha mostrato le sue lacune. Ecco alcune immagini delle discariche presenti in città raccolte direttamente dalla redazione:

via Moleti

Via Moleti

torrente Idria

torrente Idria

torrente Idria

Via La Pira

Via Tempesta

Piazza Europa unità

Via dello Stadio

Via Amendola

Si tratta di un esempio perchè le segnalazioni di analoghe situazioni arrivano anche da tutti i quartieri di Barcellona Pozzo di Gotto.

I consiglieri comunale Giuseppe Imbesi e Francesco Perdichizzi da parte loro hanno segnalato un disagio dei residenti di via Spinesante, dopo da settimana non viene effettuata la raccolta. “La situazione è insostenibile perchè con il caldo i rifiuti abbandonati producono olezzi insostenibili e favoriscono la presenza di topi e blatte. Occorre intervenire al più presto”.