Oliveri, affissa nuova targhetta. Sindaco Iarrea: “Qui da noi è vietato calpestare i sogni”

Dopo l’emergenza sanitaria per il Covid-19, nel comune di Oliveri si è lavorato per affrontare l’estate nel migliore dei modi. Sono state tante le iniziative intraprese in questi due mesi, anche grazie l’aiuto dei cittadini.

“Abbiamo affrontato – afferma il sindaco Iarrera – diverse tematiche, pulizia, illuminazione, acqua e decoro urbano. Nonostante le difficoltà e il periodo storico in cui viviamo i miei concittadini e i dipendenti comunali hanno fatto un grande lavoro. Vorrei ringraziarli uno ad uno, i risultati ottenuti sono sotto gli occhi di tutti.”

“L’estate per noi – conclude il Primo Cittadino – è una stagione cruciale, sia dal punto di vista economico che dell’immagine. Tutto quello che è stato fatto è che faremo lo dobbiamo a noi stessi e soprattutto alle future generazioni. Oliveri è di tutti, perché qui da noi è vietato calpestare i sogni. Questa frase l’abbiamo voluta scolpire nel legno, un amico ce l’ha donata. Stamattina l’abbiamo attaccata sul lungomare così da rimanere impressa nella mente di ognuno di noi.”