Il duo Imbesi Zangarà in un videoclip che rilancia il festival dedicato al Nuovo Cinema Paradiso

Sarà il Duo Imbesi Zangarà, composto dai Maestri Carmelo Imbesi e Carmen Zangarà, ad essere protagonista del video celebrativo della Seconda Edizione del Paradiso Film Festival che quest’anno coincide con la celebrazione per i 30 anni dall’ Oscar del film di Tornatore, ‘Nuovo Cinema Paradiso’.

Domenica 26 Luglio a Palazzo Adriano, set storico del film ‘Nuovo Cinema Paradiso, prenderanno il via le riprese del video celebrativo del Paradiso Film Festival che si svolgerà dal 19 al 25 settembre. I Maestri Carmelo Imbesi e Carmen Zangarà, già nostri contributor per la rubrica musica e spettacolo, saranno gli artisti protagonisti del video commissionato dall’Amministrazione Comunale di Palazzo Adriano e curato dal direttore di fotografia palermitano Giovanni Severino, con il palazzese Nicola Vaiana, autore degli scatti dedicati agli attori Marco Leonardi e Agnese Nano, attori del film e fotografo ufficiale del Festival.

Il duo interpreterà una suite basata sulla colonna sonora del M° Ennio Morricone, da poco venuto a mancare e trascritta per due Chitarre e si esibirà durante le giornate del Festival. La suite è stata trascritta per due Chitarre dal Chitarrista Giapponese Noriyasu Takeuchi e raccoglie i temi più belli dell’omonima colonna sonora.

“Suonammo la suite dedicata al film di Tornatore per tutto il tour dello scorso dicembre. – dichiara il duo Imbesi Zangarà – Alla fine di una di quelle date, si avvicinò a noi una ragazza e ci disse che quando suonavamo il Nuovo Cinema Paradiso non riusciva a fermare le lacrime. Ci riempì di gioia sentire da lei, che era il pubblico: ‘Non avevo mai provato un’emozione così intensa durante un concerto’. Quando esegui un’opera, le emozioni che ritornano dal pubblico ti fanno davvero capire quanto possa essere magica e dirompente la bellezza di una musica scritta bene. Ennio Morricone in questo è stato davvero un importante esempio“.

Anche le cronache degli anni sessanta parlarono dell’uscita di quel film, descrivendo soprattutto le reazioni del pubblico del grande schermo e anche se la prima uscita fu un flop, l’appassionato, commovente, sincero e agrodolce ‘Nuovo Cinema Paradiso’ conquistò l’Oscar e il Golden Globe al miglior film straniero classificandosi tra uno dei migliori film italiani di sempre. Con la regia di Giuseppe Tornatore e le colonne sonore di Ennio Morricone, il film è l’elogio alla settima arte, una lezione di vita eterna narrata da quell’amicizia salvifica tra il piccolo Totò e il proiezionista Alfredo, ambientata a Giancaldo, paesino del cuore siciliano che ospita Palazzo Adriano, il set del ‘Nuovo Cinema Paradiso’. È appena terminata la seconda guerra mondiale e il paesino si lecca ancora le ferite, ma sogna sempre in grande tra i noir hollywoodiani e i grandi melodrammi censurati dal bigottismo del tempo. Il grande schermo diventa quell’enorme finestra sul mare che permette ad un bambino di guardare un film a bocca aperta, con lo stupore nel cuore.

Un cinema vitale, che si cristallizza tra futuro e nostalgia, lasciando una grande lezione di vita dettata da Totò, giudicato ‘peste’ per la sua eccessiva curiosità e guidato da Alfredo che, seppur cieco, è l’incarnazione della lungimiranza.

“Anche se il periodo non è dei migliori, stiamo tentando di riproporre la seconda edizione del ‘Paradiso Film Fest’ per commemorare Ennio Morricone e il ‘Nuovo Cinema Paradiso a 30 anni da Nobel ricevuto, ma anche e certamente per dare lustro al territorio, protagonista di questa grande opera. – ha dichiarato il Sindaco del borgo antico di Palazzo Adriano, Nicola Granà – Abbiamo scelto il duo composto da Carmelo Imbesi e Carmen Zangarà perché li abbiamo ascoltati suonare le musiche di questo film e ne siamo rimasti estasiati tanto da renderli partecipi di questa nostra iniziativa. Il videoclip li rende protagonisti e ci supporta nell’intento di sostegno al turismo e di convocazione cinematografica. Il Festival si svolgerà dal 19 al 25 Agosto, le modalità saranno quelle previste dal decreto che ancora tarda ad arrivare e secondo le autorizzazioni e i dettami relativi alle misure di sicurezza anti-covid. Abbiamo già previsto una programmazione, ma quella definitiva ancora deve essere redatta. Ci sarà sicuramente qualche importante ospite, ma sveleremo tutto a tempo debito”.

“Siamo molto onorati di prendere parte a questo progetto, anche se sarà la musica la vera protagonista. – hanno aggiunto Carmelo Imbesi e Carmen Zangarà – La nostra missione è quella di celebrare sicuramente l’evento, ma, soprattutto, di dare lustro alla memoria di uno dei più importanti artisti e compositori del nostro tempo.”









