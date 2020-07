Barcellona Pozzo di Gotto racconta le sue bellezze agli alunni di Capo d’Orlando

Si è concluso con grande visibilità territoriale per la città di Barcellona Pozzo di Gotto il Progetto PON “Valorizzare, Raccontare, vivere il patrimonio” che si inquadrava come attività di “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.5C – Competenze trasversali in rete organizzato dall’ Istituto di Istruzione superiore Felice Bisazza di Messina, Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Gammeri DSGA Dott.ssa Grazia Verduci con l’Istituto Comprensivo 1 Capo d’Orlando “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”, Dirigente Scolastico Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi.

Nello specifico il modulo “Viviamo il nostro patrimonio” è stato fortemente voluto dall’esperto interno Prof.ssa Maria Grazia Librizzi con la preziosa collaborazione della tutor Prof.ssa Katia Scarvaci ed è stato strutturato con GALLERIA PROgetto CITTA’ grazie al contributo dell’esperto esterno Rosario Andrea Cristelli.

Il progetto ha puntato infatti alla scoperta, alla promozione e alla valorizzazione delle risorse culturali presenti a Barcellona Pozzo di Gotto, mettendole in rete con il patrimonio culturale territoriale di Capo D’Orlando, con l’ausilio strategico appunto dell’esperto esterno Prof. Rosario Andrea Cristelli, architetto esperto di promozione del patrimonio culturale che ha organizzato gli interventi oltre ad aver sostenuto anche teoricamente i contenuti del progetto.

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo Capo D’Orlando 1 “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” durante gli incontri, se pur a distanza, hanno prodotto materiali inediti sull’identità territoriale e funzionali alla promozione e quindi alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

Sono state realizzate broshure promozionali sui musei Cassata, Jalari, Epicentro e su GALLERIA PROgetto CITTA’.

Come previsto hanno partecipato agli incontri virtuali i rappresentanti dei musei e delle realtà culturali che si sono alternati, garantendo una costante partecipazione attiva con gli studenti. Per il Parco Museo Jalari è intervenuta la Dott.ssa Vera Giorgianni, discendente della famiglia Pietrini e responsabile della promozione e delle attività culturali; per il Museo Etnostorico Nello Cassata è intervenuto il Prof. Santino Lombardo; per il Museo Epicentro ha animato l’approfondimento culturale lo scultore Nino Abbate, direttamente da Gala, mentre per l’Associazione GALLERIA PROgetto CITTA’ ha dialogato con l’aula virtuale sul tema del paesaggio l’artista Giovanni Gargano.

I ragazzi hanno avuto la possibilità di scoprire la collezione “Vita e Paesaggio di Capo D’Orlando” presente presso la Pinacoteca Comunale sede del LOC (Laboratorio Orlando Contemporanea) e di scoprire la scultura urbana “Le Tre Grazie” di Hidetoshi Nagasawa, potendo relazionarla al “Giardino di Proserpina” di Barcellona Pozzo di Gotto (Me).

La manifestazione finale si è tenuta presso il Borgo dei Pescatori di San Gregorio a Capo D’Orlando, dove sono stati esposti i prodotti realizzati dagli alunni, sia grafici che video oltre alle performance teatrali con monologhi e interpretazioni di testi inediti, dai contenuti culturali, composti per il progetto. Un primo video proposto era incentrato sul fumetto dedicato alla storia di Attilio Manca; una storia di cronaca sposata anche dal MIUR, vissuta come ricerca della verità che spera nel trionfo della giustizia con la colonna sonora inedita, grazie alla preziosa collaborazione con i maestri musicisti Carmelo Imbesi e Carmen Zangara’ ed un secondo video reportage del laboratorio creativo realizzato per lo più a distanza. Anche la musica è stata quindi protagonista di questa esperienza di ricerca intorno alla bellezza, grazie alla generosa disponibilità del Duo Imbesi/Zangarà. LaProf.ssa Angela Manca è intervenuta dialogando virtualmente con i ragazzi con un approfondimento tematico sui fumetti realizzati dai ragazzi, momenti di grande intensità, riflessione e commozione, grazie anche al contributo del Dirigente Rinaldo Nunzio Anastasi che ha presentato l’incontro. Alla manifestazione finale oltre al Dirigente Scolastico Anastasi con la moglie ha partecipato una vasta rappresentanza del Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo Capo D’Orlando 1 “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” oltre ai genitori che compiaciuti hanno potuto apprezzare gli esiti dell’impegno dei loro figli che hanno lavorato sodo anche d’estate.

Unanime è stato l’apprezzamento dei presenti per l’esperienza didattico/culturale, per il percorso di conoscenza e apprendimento svolto dai ragazzi, con grandissimo interesse ed entusiasmo. L’impegno preso è stato quello di poter visitare prossimamente, post emergenza Covid-19, in presenza, il territorio di Barcellona Pozzo di Gotto con le sue bellezze, scoperto e apprezzato durante questa esperienza virtuale comunque di notevole interesse culturale e di grande valore strategico in tema di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale territoriale.