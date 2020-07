Rotaract Barcellona, passaggio della campana al nuovo presidente Giuseppe Recupero

Un noto ristorante di contrada Saiatine di Furnari ha ospitato la consueta cerimonia del passaggio della Campana per Rotaract Club di Barcellona Pozzo di Gotto, la sezione giovanile del Rotary Club. Il past president Carmelo Sacco ha passate le consegne al presidente entrante per l’ A.S 2020/2021 Giuseppe Recupero.

Come ultimo atto, per il suo anno sociale, il Past President Carmelo Sacco, insieme a tutto Il Rotaract Club Barcellona P.G, ha conferito al socio Nicoló Mazzeo l’onorificenza “Paul Harris Follow” in segno di apprezzamento e riconoscenza per l’impegno dimostrato nella realizzazione dei valori rotariani.

Durante la serata sono intervenuti il Presidente Rotary Club Barcellona P.G. Francesco Giunta e l’assistente del Governatore Rotary per il Distretto 2110 Andrea Ravidà.

È stato anche siglato il gemellaggio con il Rotaract Club Roma Luiss Guido Carli.

Il neo Presidente ha preso poi la parola illustrando le principali linee d’azione e gli obiettivi previsti, sottolineando le tre idee guida del nuovo anno sociale: territorio, continuità e ambiente. “L’auspicio – ha dichiarato Recupero – è infatti che il club possa operare per migliorare la comunità di cui fa parte, in continuità con il lavoro già svolto, sempre con passione, nel passato e con particolare attenzione all’ambiente, che di recente è stato individuato dal Rotary come la settima area d’intervento”.

Durante la serata il Presidente Recupero ha anche presentato il nuovo socio Giuseppe Abbate e conferito la nomina di Socio Amico a Tina Alesci.

Infine è passato alla presentazione del nuovo Direttivo per l’.A.S. 2020/2021:

PRESIDENTE: Giuseppe Recupero; PAST PRESIDENT: Carmelo Sacco; VICE PRESIDENTE: Anastasia Biondo; SEGRETARI: Domenico “Mirko” Munafó e Gabriele Scilipoti; TESORIERE: Giuseppe Bulotta; PREFETTI: Giuseppe Citraro e Roberta Munnia; CONSIGLIERI: Nicoló Mazzeo e Fabio Sindoni; DELEGATO PER LA COMUNICAZIONE: Serena Mazzeo.

Il Presidente Giuseppe Recupero ha presentato, in conclusione, il motto del nuovo anno “POST NUBILA PHOEBUS”, un invito alla fiducia e una dichiarazione d’impegno particolarmente significativa per il periodo storico che stiamo vivendo.