Lunghe file davanti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate: la denuncia del gruppo #Noicisiamo

Il consigliere comunale del gruppo #Noicisiamo, Salvatore Imbesi, ha segnalato la difficoltà di accesso agli uffici dell’Agenzia delle Entrate di Barcellona Pozzo di Gotto.

“I locali attualmente ricevono soltanto il martedì e il giovedì. Come consigliere comunale ritengo giusto porre il problema all’attenzione di chi di competenza. Non c’è nessun rispetto per l’utenza, costretta a sopportare file lunghissime e interminabili, sotto il sole cocente, indipendentemente dall’età. In fila si possono trovare anziani, persone con problemi di salute e anche donne in stato di gravidanza. Un’utenza deve rimanere fuori dall’edificio e la privacy è poco tutelata. Come si evince delle immagini non vi è alcun rispetto del distanziamento sociale, che va a farsi benedire con tanti saluti alle norme anti contagio da Covid-19. Per questo motivo, ritengo doveroso intervenire a tutela non soltanto dei miei concittadini, ma degli utenti provenienti da tutto l’hinterland che meritano rispetto. Il sottoscritto consigliere comunale Salvatore Imbesi e il gruppo #Noicisiamo chiedono pertanto l’intervento del Prefetto e al Direttore di agenzia di attivarsi, magari attraverso la collocazione di appositi gazebo e sedie opportunamente distanziate tra loro nel rispetto delle norme antiCovid-19”.