La Pro Loco Manganaro lascia il Network delle associazioni culturali

La Pro Loco “Alessandro Manganaro”, dopo una riunione del consiglio direttivo del 22 luglio, ha deliberato l’uscita dal Network delle associazioni culturali di Barcellona Pozzo di Gotto. La sofferta decisione è stata ufficializzata con un comunicato diffuso sul gruppo istituzionale dell’associazione che si occupa di promozione e valorizzazione dell territorio.

“Tale decisione – si legge nella nota – è stata motivata dalla non condivisione del criterio direttivo assunto negli ultimi mesi dall’attività del Network.

La Pro Loco tuttavia non rinnega quanto è stato realizzato in precedenza, nella misura in cui le azioni hanno avuto come fine la crescita civile e culturale della nostra città. Nel congedarsi dal Network, la nostra associazione rimane disponibile a collaborare con tutte associazioni cittadine nel rispetto della reciproca autonomia decisionale”.