Erbacce nella zona di Oreto, i residenti puliscono la piazzetta

I residenti della strada che collega la via Statale Oreto con la zona di contrada Cavaliere, davanti al centro di riabilitazione, chiedono un intervento risolutivo per il degrado in cui versa l’area densamente popolata.

“Più volte abbiamo chiesto la bonifica di un’area che si trova a ridosso di molte case, ma fino ad oggi non abbiamo avuto alcun riscontro. Siamo esasperati – sottolinea una residente che ha segnalato il problema – e pochi giorni fa ho trova una biscia nel giardino di casa”.













Gli stessi residenti si sono fatti parte attiva per ripulire la piazzetta, ma è evidente che serve la presenza di operai del Comune per poter ridare dignità all’intero quartiere.