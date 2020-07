Violenza sessuale su minori: il Gip non convalida l’arresto e rigetta la misura cautelare

E’ stato emesso oggi dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Barcellona P.G., Dr Salvatore Pugliese, il provvedimento che non ha convalidato l’arresto e ha rigettato la misura cautelare in capo a due persone, di origine rumena, accusate di aver abusato di due bambini minorenni “costringendoli e inducendoli a subire e compiere atti sessuali”.

I due sono stati liberati immediatamente per mancanza di gravi indizi di colpevolezza a loro carico. Pare che le accuse non fossero abbastanza fondate e che le presunte vittime avessero fornito delle “descrizioni troppo generiche per consentire una ricostruzione in termini di violenza sessuale”. A queste valutazioni si è aggiunto anche il periodo di affidamento a una coppia diversa e quindi a un nucleo familiare diverso da quello costituito dal padre, dalla compagna del padre e da un amico che viveva in casa con loro ovvero gli indagati fino ad oggi. Questo avrebbe destabilizzato i bambini e portato alle conclusioni del Giudice.

Il padre e la compagna dei bambini sono stati difesi dall’avv. Stefano Materia.