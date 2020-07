Uil-Fpl, nuovo coordinamento dell’Area medica: Lamanna responsabile provinciale

L’esecutivo provinciale della Uil-Fpl di Messina, presieduto dal segretario generale Pippo Calapai, nel corso della riunione per il rinnovo del coordinamento provinciale dell’Area medica, tenutasi a Milazzo, ha nominato come responsabile Corrado Lamanna e vice-coordinatori Paolo Calabrò e Alessio Currò.

“Siamo orgogliosi del nuovo coordinamento provinciale – afferma Pippo Calapai – dell’Area medica della nostra organizzazione sindacale che premia il merito del nuovo responsabile Corrado Lamanna, da anni responsabile aziendale al Papardo, dove il nostro è il primo sindacato in assoluto per numero di iscritti. Lo stesso dicasi, per Paolo Calabrò, nostro responsabile aziendale all’ospedale di Barcellona e artefice di numerose battaglie sindacali per difendere l’ospedale dal declassamento e per Alessio Currò, responsabile aziendale all’Irccs-Neurolesi. La nostra azione sindacale in ambito medico si rafforza ulteriormente con la nuova governace provinciale. Siamo certi che con il nuovo coordinamento rappresentato da validissimi dirigenti sindacali, aumenterà il consenso nei confronti della Uil-Fpl di Messina”.