“Puramente Casuale”, il nuovo singolo della barcellonese Martina Catalfamo e di Francesco Santalucia

Di Martina Catalfamo e Francesco Santalucia ne avevamo già parlato lo scorso febbraio 2020 e avevamo preannunciato fantastici percorsi e memorabili attacchi d’arte. La quarantena, il virus, la paura, la lontananza da casa non hanno fermato nessuna primavera nemmeno quella dei due ragazzi che hanno appena edito il loro nuovo singolo dal titolo “Puramente casuale” che sta riscuotendo moltissimi consensi ed altrettanto successo.

La voce graffiata di Martina, l’istinto primordiale di disegnare un mondo su misura e in balia degli eventi che accadono, testi distopici, critica lucida di una realtà in costante trasformazione hanno spinto il duo a cantare, ancora una volta, l’unicità e la meraviglia della vita stessa.

“Puramente casuale nasce da una riflessione, quella tra ciò che è casuale e ciò che non lo è, almeno in apparenza. – ha spiegato Martina a 24live – La nostra vita è costernata da coincidenze significative, incontri casuali, occasioni che riusciamo a cogliere al volo o treni che abbiamo perso e non torneranno mai più … A livello razionale sembra essere tutto molto irrisolto, non sappiamo se è disegno o se dipende dalle nostre scelte, però a livello umano e sociale possiamo scegliere in che direzione andare. Il brano vuole essere lo spunto e la critica a una società piena di maschere, ma anche la descrizione di una storia d’amore o degli incontri importanti della nostra vita”.

Un suono molto più elettronico e minimalista, un ‘Puramente casuale’ minimal pop un po’ diverso dal solito con un videoclip girato durante la Fase II di questa emergenza sanitaria, con un semplice smartphone, il mezzo che ci ha permesso il contatto durante questi ultimi mesi. Una scelta non casuale che rivela l’animo e l’estro artistico di Francesco e Martina, i “Volo su Marte”.