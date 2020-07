Premio Circolare 2020, sabato al Museo Epicentro

Proseguono le manifestazioni culturali dell’estate 2020 al Museo Epicentro.

Dopo il “Trinacria Circolare” a personalità della cultura siciliana, il giardino del Museo ospiterà, sabato 25 luglio dalle ore 19.00, la Cerimonia di premiazione del X Premio Internazionale di “Poesia Circolare” .

La Commissione della giuria, composta dal Presidente Prof. Nino Genovese, Carmelo Maimone, Katia Trifirò, Valentina Certo, Cristina Saja, dopo un’attenta analisi delle 138 poesie partecipanti al Premio, ha selezionato gli autori finalisti.

Tra questi: Angelo Abbate – Anna Cappella – Antonio Cattino- Myriam De Luca – Patrizia Donato – Renato Fiorito – Lucia Lo Bianco – Stefano Peressini – Luigi Antonio Pilo – Josè Russotti – Pietro Vizzini – Caterina Zappia.

Per l’occasione, il Giardino sarà arricchito dalla nuova istallazione circolare dal titolo “Respiro” un’opera contemporanea nel ricordo degli eventi drammatici del corona virus realizzata dagli artisti Nino Abbate e Salva Mostaccio. Modererà l’incontro la giornalista Cristina Saja. Tutti gli autori partecipanti al concorso e presenti alla manifestazione, oltre a declamare la loro poesia, riceveranno in dono il simbolo del Museo Epicentro in terracotta. Per le misure di sicurezza anti-covid, l’accesso alla manifestazione sarà consentito solo su prenotazione con l’obbligo della mascherina e mantenendo tra le persone la distanza di sicurezza.