Barcellona, condanna a 10 anni e 8 mesi per il tentato omicidio di Fondaconuovo

E’ stato condannato a 10 anni e 8 mesi il 74enne Salvatore Isgrò accusato del tentato omicidio di Alessandro Genovese, avvenuto l’11 settembre 2019 nel perimetro delle case popolari di Fondanonuovo a Barcellona Pozzo di Gotto.

La sentenza è arrivata al termine del processo con rito abbreviato che si è tenuto oggi davanti al gip del Tribunale di Barcellona. L’inchiesta era stata svolta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, guidato dal capitano Giancarmine Carusone e coordinato dai sostituti Procuratori della Repubblica Dott.Matteo De Micheli e D.ssa Sarah Caiazzo. Genovese era stato colpito alle spalle da due colpi di fucile a pallini, mentre svolgeva delle attività all’altezza del recinto dove allevava i propri cani. Da lì, ferito, era riuscito a rifugiarsi in una vicina officina, dove era stato soccorso e successivamente trasportato all’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto per le cure sanitarie.

A carico di Isgrò, difeso dall’avvocato Diego Lanza, c’erano diversi indizi a partire dal ritrovamento di un fucile calibro 12 Benelli che venne utilizzato per colpire la vittima e diverse cartucce compatibili con quelle esplose la sera precedente. L’imputato ha confessato di aver esploso tre colpi di fucile all’indirizzo del ferito e di aver utilizzato proprio il fucile da caccia già sequestrato dai Carabinieri, spiegando di aver avuto una discussione verbale con la vittima all’ingresso del proprio condominio poiché quest’ultimo gli aveva contestato di essere stato autore di lamentele riguardo la presenza dei suoi cani all’interno di un recinto abusivo realizzato sui terreni prospicienti il condominio. La discussione era degenerata e Genovese lo aveva aggredito fisicamente mentre Isgrò stava rientrando nella propria abitazione. Quest’ultimo aveva imbracciato il suo fucile da caccia regolarmente detenuto ed aveva esploso dalla finestra di casa tre colpi all’indirizzo del Genovese, mentre questi era intento a svolgere alcune attività proprio all’altezza del recinto dove custodiva ed allevava i suoi cani.

L’accusa aveva avanzato una richiesta di 12 anni. Non è stata concessa la provvisionale alla vittima, che nel processo era rappresentata come parte civile dall’avvocato Giuseppe Bonavita. Ad Isgrò, che si trovava in carcere, sono stati concessi gli arresti domiciliari, in attesa del processo d’appello.