Asp Messina, smentita la notizia della sospensione dell’attività operatoria

Dopo la diffusione della notizia di una presunta sospensione di qualsiasi intervento operatorio nei presidi ospedalieri di Barcellona, Milazzo e Lipari, la Direzione Generale dell’ASP di Messina intende rasserenare la comunità barcellonese, dichiarando che l’attività assistenziale e chirurgica non subirà alcun ritardo o slittamento nelle attività programmate.

“Sono già stati predisposti – si legge nella nota – turni aggiuntivi del personale medico anestesista. Il primario di Anestesia di Milazzo sarà applicato a Barcellona nei giorni di venerdì e sabato per garantire gli interventi di elezione, ed è stato disposto anche il temporaneo distacco di un anestesista dal Polo Operativo di Patti e di Barcellona. Ciò con la quotidiana presenza di un Cardiologo presso l’ospedale di Barcellona, dove è attivo un servizio per le consulenze on line, come previsto dalle linee guida internazionali. L’utenza sarà quindi comunque assistita e gli interventi saranno eseguiti in totale sicurezza secondo il calendario programmato.

La Direzione Generale dell’ASP di Messina amareggiata per la mancanza di contradditorio e per i possibili danni all’immagine dell’Azienda e dell’Ospedale di Barcellona, preoccupata per il clima di allarme sociale e insicurezza ingeneratosi nei cittadini che si rivolgono al Cutroni-Zodda, comunica di avere dato mandato all’Ufficio Legale di inviare gli atti all’Autorità competente ai fini di accertare eventuali violazioni di legge e dei regolamenti aziendali.