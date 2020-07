L’invito di Melo Freni alle associazioni culturali: “Resistete”

Lo scrittore e regista Melo Freni ha partecipato alla serata conviviale organizzata dalla Pro Loco Manganaro, nel giardino Catili di Andrea Italiano. E’ stata questa l’occasione per la nostra testata giornalistica per raccogliere alcune dichiarazioni del giornalista d’origine barcellonese, per anni componente della redazione del Tg1. Melo Freni ogni anno torna nella sua terra per rivivere, come lui stesso ha confermato, le emozioni ed i ricordi della sua gioventù. Nel dialogo con la caporedattrice di 24live, Flaviana Gullì, lo scrittore ha espresso anche una sua opinione sulla difficile rinascita culturale della città, poco sostenuta dalle istituzioni, invitando le associazioni operanti nel settore a resistere, mantenendo un occhio critico sulla società che le circonda.