Fratelli d’Italia inaugura la sede a Barcellona

La deputata nazionale Ella Bucalo e la deputata regionale Elvira Amata, responsabili provinciali di Fratelli d’Italia, hanno inaugurato la sede barcellonese del partito della Meloni. Alla vigilia della campagna elettorale, nelle intenzioni dei coordinatori del partito, si tratta di un segnale di presenza sul territorio, per creare un punto di riferimento fisico per coloro che si riconoscono nei valori della destra nazionale e della fiamma tricolore.

Alla breve cerimonia nel tratta di via Garibaldi compresa tra via del Mare e via Giovanni Spagnolo, nei pressi del palazzo Municipale, erano presenti i consiglieri in scadenza di mandato Nicola Marzullo, Alessandro Nania e Melangela Scolaro, l’assessore Nino Munafò ed alcune dei candidati e delle candidate per un posto nel prossimo consiglio comunale. Da tutti è stata rimarcata la forte presenza femminile nelle lista, che sarà presentata a sostegno del candidato a sindaco Pinuccio Calabrò. La Bucalo e la Amata hanno ribadito come la scelta sul candidato è stata legata non solo sulla qualità dell’avv. Calabrò, ma anche alla volontà di sostenere una proposta unitaria del centrodestra.