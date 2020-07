Barcellona, il sindaco fa appello al senso civico: “Stop alle discariche sul territorio”

L’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con una nota del sindaco Roberto Materia, lancia un appello al senso civico per rilanciare la raccolta differenziata in città ridotta ormai ai minimi storici. Nel ricordare i limiti del sistema misto, attuato in questi anni, il primo cittadino chiede una prova di rispetto nei confronti delle città, lanciando un appello contro la creazione di microdiscariche a cielo aperto anche a pochi passi dal centro della città

“Il passaggio al sistema della raccolta differenziata – scrive Materia – ancor oggi continua purtroppo ad incontrare sulla sua strada gli ostacoli frapposti dalla irriducibile “resistenza” all’innovazione di taluni concittadini. La “macchina” della raccolta differenziata presenta dei malfunzionamenti ed alcuni aspetti vanno affinati e migliorati, come anche incontra i limiti strutturali di un sistema che non si affida totalmente alla raccolta porta a porta, ma i cumuli di rifiuti che troviamo abbandonati in numerosi punti della città ed in ogni ora del giorno, le microdiscariche e le discariche sparse per il territorio, non derivano da imperfezioni dell’organizzazione ma sono il frutto dell’inciviltà. Sono frutto di comportamenti che, oltre a costituire violazioni sanzionabili di un preciso obbligo di legge, rendono indecorosa la nostra città – la casa in cui abitiamo – e sono irriguardosi verso tutti quelli che con senso di partecipazione civica adempiono ai propri doveri di cittadino. Il rispetto delle regole da parte di tutti libera risorse che oggi devono essere utilizzate per rimuovere i rifiuti abbandonati sul territorio e può rendere più rapido il passaggio ad una efficiente raccolta differenziata. Al di là di ogni azione di controllo e di repressione, il senso civico resta lo strumento più efficace per assicurare l’igiene e il decoro della città, E’ un impegno minimo che deve appartenere alla quotidianità di ciascuno perché espressione di un concreto sentimento di comunità che va al di là della facile critica e che realmente ci potrà condurre a un grande risultato collettivo”.

L’appello conferma le tante segnalazione di lettori di 24live che però chiedono da mesi un’intervento delle istituzioni con l’avvio di controlli efficaci, per bloccare l’inciviltà di chi crea ulteriori disagi alla decoro della città, che va oltre alle carenze del servizio così come strutturato. Le isole ecologiche sono infatti state mal digerite e mal utilizzate da gran parte dei cittadini, per una scarsa sensibilizzazione e per una evidente difficoltà legata agli step temporali con cui vengono posizionate in alcuni quartieri della città.