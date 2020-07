Al via l’edizione 2020 di Agricooltour Festival. Tra le tappe presente Oliveri

Manca poco al ritorno di Agricooltour Festival nonostante i problemi organizzativi dovuti all’emergenza Covid. L’edizione 2020 dell’evento di Isola Tobia Label toccherà comunque, nel pieno rispetto delle norme anticontagio, le località più suggestive della Penisola, facendo arrivare la buona musica d’autore eseguita in acustico.

Il tour più bucolico che c’è, ideato nel 2016 da Carlo Mercadante e divenuto festival con Isola Tobia Label, avrà come protagonista un artista selezionato con grande attenzione fra le tante candidature ricevute. L’obiettivo è sempre quello di dare voce ad artisti con un repertorio inedito e aiutarli a realizzare un tour in ambienti genuini, legati ai sapori e alla bellezza del nostro paese.

Tra le data in programma, Agricooltour festival farà tappa anche ad Oliveri venerdì 31 luglio presso il camping “Villaggio Marinello”. L’artista che farà risuonare la propria musica è ChiaraBlue, una cantautrice di origini reatine arrivata in finale al Premio “Bianca d’Aponte” 2019, ottenendo fra l’altro la produzione artistica di un brano curata da Ferruccio Spinetti (Avion Travel, Musica Nuda).

È stato previsto, per il secondo anno consecutivo, all’azienda che si sarà distinta per ospitalità, organizzazione e preparazione della location nella quale si esibirà l’artista, il premio l’Agricoolstage, che consisterà in un tagliere di legno realizzato artigianalmente più la gratuità per la realizzazione della data il prossimo anno.