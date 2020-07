Terme Vigliatore, tutti assolti dall’accusa di lottizzazione abusiva

Sono stati tutti assolti gli imputati nel processo che si concluso davanti al collegio penale del Tribunale di Barcellona accusati a vario titolo per la lottizzazione ritenuta abusiva Santa Croce.

Le sovvenzioni regionali sull’edilizia convenzionata ha consentito la realizzazione d 12 villette su un terreno espropriato dal Comune di Terme Vigliatore, nell’ambito di un piano di lottizzazione a seguito di indagini dei carabinieri, definito “abusivo” dalla Procura di Barcellona. All’epoca del sequestro dei manufatti, furono emesse 14 informazioni di garanzia al presidente pro tempore della cooperativa Santa Croce, al progettista dell’opera, al dirigente dell’Ufficio tecnico comunale di Terme Vigliatore ed ai componenti di due diverse commissioni edilizie che nel tempo hanno espresso pareri sulla pratica edilizia contestata. Il reato contestano agli indagati era l’illecito edilizio di lottizzazione abusiva, in concorso tra loro, così come previsto dal Testo unico per l’edilizia, l’articolo 44 lettera C del Dpr 380 del 2001.

Ieri notte a conclusione del processo, i giudici hanno disposto l’assoluzione per tutti gli imputati in parte perchè il fatto non costituisce reato, per prescrizione e per il fatto non sussiste.

Il collegio di difesa era composto dall’avvocato Pinuccio Calabrò per il presidente della cooperativa e l’esecutore dei progetti e direttore lavori, Francesco Puliafito per il dirigente dell’ufficio tecnico e Melangela Scolaro, Ugo Colonna, Domenico Calabrò, Gioacchino La Malfa e Francesco Russo.