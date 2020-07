Oliveri, pronte le prime tre serate contenute nel programma “Gocce d’Estate”

Il Comune di Oliveri dopo la decisione di avviare un programma estivo di eventi, nonostante i mesi critici dovuti alla pandemia Covid19, annuncia le prime tre serate contenute nel nuovo format “Gocce d’Estate”.

Gli eventi in programma: 26 Luglio via Roma “Turè Muschio” ore 21:30. 8 Agosto lungomare “I Beddi” ore 21:30. 10 Agosto via Roma “Elise Katrine Jane” ore 21:30.

“Come avevamo già annunciato – afferma l’Assessore al turismo e allo spettacolo Francesco Scardino – non vogliamo rinunciare agli eventi estivi. Già nella prossima settimana verranno annunciati altri eventi che si andranno ad aggiungersi a queste date. Indubbiamente sappiamo che sarà un’estate diversa dagli altri anni, ma non per questo dobbiamo demoralizzarci. La regola è sempre la stessa, distanziamento e voglia di divertirsi nei giusti modi.”