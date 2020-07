Messina, fuga dei migranti da Bisconte. De Luca firma l’ordinanza di chiusura dell’hotspot

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha firmato l’ordinanza di chiusura dell’hotspot di Bisconte, fissando a cinque giorni la scadenza per le procedure di sgombero e lo spostamento dei migranti in una nuova struttura. In seguito la struttura sarà soggetta a demolizione.

La decisione, arrivata dopo la fuga di 24 migranti dall’ex caserma Gasparro, sarebbe motivata da aspetti di ordine igienico-sanitario. Secondo quanto ha dichiarato il Primo Cittadino, la struttura non presenterebbe le concessioni necessarie per adibire l’area a centro per identificare e registrare i migranti e non garantirebbe le condizioni di sicurezza previste a contenere la diffusione del coronavirus.

Ieri pomeriggio, De Luca durante una diretta Facebook ha parlato dall’esterno dell’hotspot di Bisconte per annunciare l’ordinanza e spiegare le motivazioni.

“Non potevo fare altrimenti – afferma Cateno De Luca – si tratta di un centro abusivo, non a norma sotto il profilo igienico-sanitario. Essendo ad ogni modo una sistemazione temporanea, doveva essere dismessa dopo due anni, nel settembre del 2019. Non possiamo tollerare l’abusivismo di Stato. Io sono il garante della comunità che amministro e sono chiamato a tutelare la salute e l’ordine pubblico. Così come contrastiamo gli eccessi della movida, non possiamo chiudere gli occhi di fronte a 24 migranti in fuga ed ai rischi conseguenti. Per tale motivo ho chiesto al Viminale di spostare l’hotspot altrove, smettendola di considerarci l’ultima ruota del carro”.

“Darò un tempo limite di 5 giorni – conclude il primo cittadino – per sgomberare il Centro ed evitare che ci siano altri elementi che mettano in pericolo la pubblica incolumità. Non esistono le condizioni a garanzia della sicurezza. È pertanto chiaro ed evidente che non si possono accogliere migranti in tale struttura, perché in questo modo certamente non li aiutiamo. La fase dell’emergenza Covid-19 che stiamo vivendo, impone di non abbassare la guardia: non possiamo subire passivamente scelte che mettono a repentaglio l’incolumità dei nostri cittadini. Avverto già da ora il Ministro Lamorgese che se il Governo starà a guardare, senza muovere un dito, si aprirà la fase dello scontro istituzionale, mi sono stancato di dover subire scelte che danneggiano la mia gente”