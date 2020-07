Rodì Milici, definito il programma di eventi nel rispetto delle norme anti Covid-19

Il comune di Rodì Milici, tramite il sindaco Eugenio Aliberti, rispettando tutte le norme previste per le manifestazioni pubbliche dalle direttive per il COVID, ha programmato una serie di manifestazioni per l’estate 2020 distribuite su tutto il territorio.

Oggi alla 17 sarà inaugurato il centro polisportivo di contrada Jarrisi a partire della 18.30.

Il programma entra nel vivo dal 24 luglio con #RodìMilicilegge e presentazione del volume di Aldo Rocco Vitale, introduzione alla bioetica, che si terrà in piazza Dante Alighieri, alle ore 19. Il 25 luglio è in programma il piano bar con Balera Dance, a cura dell’Associazione Solaria e si terrà nel Viale Martino alle 21,30. Il 30 luglio tour per il paese “alla scoperta di Rodì” con la guida dello storico ingegnere Andrea Zanghì. Partenza da piazza Martino alle ore 18,30. Il 31, nel viale Martino alle ore 21,30, inaugurazione riproduzione artistica dello Stemma Comunale, con interventi musicale dei ragazzi di #RodìMilicileggejunior accompagnati dalla fisarmonica di Carmelo Trifilò.

Il 1° agosto è programmata l’infiorata a cura dell’Associazione Pedalare che si terrà nel centro di Rodì alle ore 11. Il 7 agosto si terrà la conferenza “Botticelli: inseguendo la bellezza” con Sabrina Paratore a cura dell’Associazione Solaria, prevista alle ore 21,30 in piazza San Filippo.

Giorno 8 agosto ci sarà la manifestazione “Rivivi Rodì Milici” a cura del circolo Legambiente del Longano che si terrà presso la “cupola rosata” alle ore 19. Giorno 9 agosto torna il piano bar con Balera Dance a cura dell’associazione Solaria in viale Martino alle ore 21,30. Giorno 11 agosto ci sarà la presentazione del volume di P. MArtinuccii, “per Dio e la patria – profili controrivoluzionari italiani tra settecento e ottocento” a cura del dottor Salvatore Cammisuli, in piazza Dante Alighieri alle ore 21,30.

Giorno 13 agosto appuntamento con il cinema all’aperto: sarò proiettato il film “The mission” il capolavoro musicale di Ennio Moricone, seguito dalla conferenza multimediale con il professore e maestro musicale Giovanni Mirabile e la proiezione di frammenti audio/video ed esempi dal vivo a cura dell’associazione Solaria in piazza San Filippo a Rodì alle 21,30.

Il 14 agosto appuntamento con il piano bar e la Balera Dance nel viale Martino alle ore 21,30. Il 17 agosto ci sarà un tributo a Battisti con la “tribute band degli Aristos” a cura dell’associazione Milici in piazza Santa Maria a Milici.

Il 18 agosto è in cartellone lo spettacolo musicale del trio “Susanna, Serena e Angelo” dell’Associazione “i tintori della provvidenza”, mentre il 19 agosto ci sarà il secondo tour per il paese “alla scoperta di Milici” con lo storico ingegnere Andrea Zanghì e la partenza alle ore 18,30 da via degli allori a Milici.

Il 22 agosto in piazza San Bartolomeo alle ore 21,30 l’Associazione Solaria presenta il concerto del coro “Ouverture” diretto dal maestro rodiese Giovanni Mirabile. Il 28 agosto sarà protagonisti i bambini con i giochi in piazza San Bartolomeo alle ore 21,30, a cura sempre dell’Associazione Solaria e della Scuola Paritaria dell’Infanzia “Gianna Beretta Molla” di Terme Vigliatore di Silvana Mirabile. La chiusura degli eventi è programma il 29 agosto con l’ultimo appuntamento con il piano bar a cura della “Balera Dance” nel viale Martino alle ore 21,30 anche questa a cura dell’Associazione Solaria.