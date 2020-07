Reportage narrativo, Mandarano intervista oggi Rosa Maria Di Natale

Oggi il book blogger Marco Mandarano sarà in diretta facebook insieme a Rosa Maria Di Natale.

Nell’intervista, si parlerà del rapporto tra realtà e finzione all’interno del giornalismo e in particolare all’interno del reportage narrativo, genere che analizza fenomeni sociali contemporanei attraverso uno stile fortemente letterario. Una cronaca piacevole da leggere, che coinvolge emotivamente il

lettore e permette di raccontare maggiori dettagli.

Alle ore 18:00 su Facebook. Per collegarsi, è necessario collegarsi alla pagina di ‘Libri per noi’