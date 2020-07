Le emozioni dietro una mascherina

Cosa accade alle nostre emozioni quando la loro manifestazione somatica è occultata dall’utilizzo delle mascherine?



Riflettere sulle conseguenze che il volto nascosto dalla mascherina può avere nelle relazioni interpersonali risulta un tassello interessante, considerato che tale accessorio dovrà accompagnarci ancora per molto tempo.

Sappiamo bene che è possibile cogliere le emozioni altrui se ne vediamo il viso completo grazie ad un gentile sistema di cui siamo provvisti rappresentato dai neuroni specchio. Tuttavia questi divengono meno abili nel criptare i messaggi di fronte ad una persona con la bocca coperta, specie quando devono decifrare emozioni come la gioia e il disgusto, poiché il blocco del mimetismo facciale diminuisce l’accuratezza nella loro comprensione.

Negli anni sono stati avanzati innumerevoli studi sull’espressione somatica delle emozioni, su come le nostre cognizioni e i nostri cambiamenti corporei incidano sulla loro comprensione e percezione.

Prendiamo contatto con il mondo attraverso il nostro corpo ed è mediante questo che rimandiamo dei messaggi non solo a chi ci sta di fronte ma anche a noi stessi.

Darwin sosteneva che amplificare o inibire l’espressione di un’emozione possa avere effetti sulla sua intensità percepita.

Un filone di studi condotti su questo argomento ha evidenziato che è possibile indurre meccanicamente un’inibizione dell’espressione emotiva, per esempio tenendo una penna in bocca o bloccando alcuni muscoli del viso attraverso l’iniezione di una tossina botulinica.

Ritornando sull’argomento, è ragionevole supporre che la mascherina sul viso possa essere conside­rata un impedimento fisico alla piena espressione facciale delle emozioni, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Il volto parzialmente coperto può comportare importanti difficoltà a comprendere quali emozioni stiamo provando e incidere anche sull’intensità delle stesse.

Inoltre, tale aspetto diviene complesso e motivo di difficoltà in persone con quadri alterati e schemi interpersonali disfunzionali per via di disturbi di personalità.

Che effetto ha l’impiego della mascherina sulle nostre relazioni?

Convenzionalmente la mascherina non rappresentava un accessorio di comune utilizzo prima della pandemia; non appena ha preso piede all’interno della nostra quotidianità, ha sicuramente rivestito una connotazione pericolosa, attivando in noi processi di pensieri negativi.

Chiaramente identificare la mascherina secondo un simile significato ci impedisce di cogliere altri aspetti connessi ad essa.

Provando ad esaminare la questione da un altro punto di vista e quindi definendo questo accessorio non come un impedimento bensì con un oggetto che ritaglia uno spazio attorno al nostro sguardo, potremmo coglierne altri aspetti non immediatamente evidenti.

Seguendo questa traiettoria potremmo aprirci alla possibilità “anomala” che ci porge la semplice mascherina: valorizzare la bellezza dei nostri occhi.

Pertanto in questa nuova epoca che si è dispiegata dinnanzi a noi cambia il nostro tipico paradigma di comunicare, si parla con gli occhi, con lo sguardo.

Con le labbra possiamo comunicare un sorriso nascondendo la malinconia che ci risuona dentro, tuttavia con gli occhi che costituiscono la rappresentazione di tutte le nostre emozioni questo è molto complicato. La mascherina, quindi, esaltando lo sguardo ci pone più a contatto con gli altri rispetto a quanto accadesse prima.

Lo sguardo costituisce il principale condotto attraverso il quale viene canalizzata un’emozione. Basti pensare a tutte quelle volte che incontriamo un nostro caro amico, una persona vicina a noi, manifestiamo immediatamente il nostro calore attraverso lo sguardo.

La mascherina ci consente di scorgere delle parti del volto di chi incontriamo che esprimono la centralità di un’interazione. Ovviamente non sono solo gli occhi a consentirci di ricevere questi messaggi: la postura, il corpo, la voce permettono di completare il quadro.

Considerare la mascherina come un ostacolo non ci aiuta a vivere in serenità questo periodo particolare. Indossarla è una protezione, un atteggiamento solidale verso chi ci è vicino ed inoltre non ci impedisce di rimanere a contatto con gli altri, bensì ci pone nella condizione di intensificare l’uso di parole essenziali da rivolgere all’altro, di ricreare una complicità particolare mediamente il solo sguardo. Avere cura degli altri, preoccuparci di non arrecare un male all’altro indossando la mascherina, ci permette di innescare delle modalità di affinità all’altro, di impegno, di interessamento.

L’esperienza della mascherina che stiamo vivendo sulla nostra pelle ci sarà utile quando ritorneremo alla nostra normalità e avremo appreso, colto, esperito dettagli che in altre circostanze non avremmo mai rilevato.

La mascherina seppure occulti la nostra bocca, non mette a tacere la nostra voce, ci consente parimenti di fare esperienza di vicinanza di mente e di cuore.

Questo periodo delicato ha certamente invaso il campo delle nostre emozioni, lasciandoci delle ferite, cambiamenti profondi. Tuttavia, è importante far sì che questi solchi scavati dentro di noi possano integrarsi con la storia di ciascuno e che il nuovo atipico senso di vicinanza di cui abbiamo fatto esperienza possa rappresentare una nuova risorsa di cui disporre per arricchire le nostre relazioni.